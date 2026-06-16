Filtre HEPA 12*

Une véritable bénédiction, pas seulement pour les personnes souffrant d'allergies ou ayant des exigences particulièrement élevées en matière d'hygiène : le filtre haute efficacité HEPA 12 (EN 1822:1998) retient le pollen, les spores fongiques, les bactéries, les virus et les déjections d'acariens en toute fiabilité et assure ainsi une propreté irréprochable. Au minimum 99,5 pour cent de toutes les particules allergènes sont retenues de manière sûre. L'air expulsé par le filtre haute efficacité est nettement plus sain et plus frais que l'air ambiant. Nous recommandons de remplacer le filtre au moins une fois par an.