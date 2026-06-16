HEPA 12 Filter*
De HEPA 12 hoogrendementsfilter (EN 1822:1998) kan betrouwbaar minstens 99,5% van alle partikels opvangen, inclusief pollen, schimmelsporen, bacteriën, virussen en uitwerpselen van huisstofmijten.
Goed voor iedereen – en dus niet alleen voor allergielijders en mensen met uitzonderlijk hoge reinigingseisen: de HEPA 12 hoogwaardige filter (EN 1822:1998) houdt pollen, allergenen, stof, schimmelsporen, bacteriën en stofmijtuitwerpselen tegen om zo te zorgen voor een absoluut perfecte zuiverheid. Hij houdt veilig minstens 99,5% van alle allergieveroorzakende stofpartikels tegen.De lucht die wordt uitgeblazen door de high-performance filter is beduidend schoner en frisser dan de lucht in de leefruimte. Wij raden u aan de filter minstens één maal per jaar te vervangen.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher stofzuigers VC 6 / VC 6 Premium en de oude toestellen VC 6.xxx
Filtert betrouwbaar minstens 99,5% van alle partikels
Ideaal voor allergie-lijders
Aanbeveling: minstens één maal per jaar vervangen
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|140 x 101 x 46
Toepassingen
- Droog vuil