HEPA 12 Filter*

Goed voor iedereen – en dus niet alleen voor allergielijders en mensen met uitzonderlijk hoge reinigingseisen: de HEPA 12 hoogwaardige filter (EN 1822:1998) houdt pollen, allergenen, stof, schimmelsporen, bacteriën en stofmijtuitwerpselen tegen om zo te zorgen voor een absoluut perfecte zuiverheid. Hij houdt veilig minstens 99,5% van alle allergieveroorzakende stofpartikels tegen.De lucht die wordt uitgeblazen door de high-performance filter is beduidend schoner en frisser dan de lucht in de leefruimte. Wij raden u aan de filter minstens één maal per jaar te vervangen.