HEPA 12 Filter*

De HEPA 12 hoogrendementsfilter (EN 1822:1998) kan betrouwbaar minstens 99,5% van alle partikels opvangen, inclusief pollen, schimmelsporen, bacteriën, virussen en uitwerpselen van huisstofmijten.

Goed voor iedereen – en dus niet alleen voor allergielijders en mensen met uitzonderlijk hoge reinigingseisen: de HEPA 12 hoogwaardige filter (EN 1822:1998) houdt pollen, allergenen, stof, schimmelsporen, bacteriën en stofmijtuitwerpselen tegen om zo te zorgen voor een absoluut perfecte zuiverheid. Hij houdt veilig minstens 99,5% van alle allergieveroorzakende stofpartikels tegen.De lucht die wordt uitgeblazen door de high-performance filter is beduidend schoner en frisser dan de lucht in de leefruimte. Wij raden u aan de filter minstens één maal per jaar te vervangen.

Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher stofzuigers VC 6 / VC 6 Premium en de oude toestellen VC 6.xxx
Filtert betrouwbaar minstens 99,5% van alle partikels
Ideaal voor allergie-lijders
Aanbeveling: minstens één maal per jaar vervangen
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 140 x 101 x 46
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Droog vuil