Filtre HEPA 13*
Le filtre HEPA 13 (EN 1822:1998) pour l'aspirateur poussières VC 2 de Kärcher filtre de manière sûre et fiable les saletés les plus fines comme le pollen et les particules allergisantes. Idéal pour les personnes souffrant d'allergies.
Bonne nouvelle pour les personnes souffrant d'allergies ou d'asthme : le filtre HEPA 13 (EN 1822:1998) garantit que l'air rejeté par l'aspirateur poussières est plus propre que l'air ambiant. Les saletés les plus fines telles que le pollen et les particules allergisantes sont filtrées de manière fiable.
Caractéristiques et avantages
Lavable
Puissance de filtration hautement efficace
Idéal pour les personnes souffrant d'allergie.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|argent
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|156 x 109 x 25
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche