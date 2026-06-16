Goed nieuws voor allergielijders en mensen met astma: De HEPA 13 filter (EN 1822:1998) zorgt ervoor dat de lucht die door de stofzuiger wordt uitgeblazen zelfs nog schoner is dan de lucht in de leefruimte. Het fijnste stof, zoals pollen en allergieveroorzakende partikels, worden ook betrouwbaar gefilterd.