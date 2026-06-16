HEPA 13 Filter VC 2
De HEPA 13 hygiënefilter (EN 1822:1998) voor de Kärcher VC 2 stofzuiger filtert veilig en betrouwbaar het fijnste stof, zoals pollen en allergieveroorzakende partikels.
Goed nieuws voor allergielijders en mensen met astma: De HEPA 13 filter (EN 1822:1998) zorgt ervoor dat de lucht die door de stofzuiger wordt uitgeblazen zelfs nog schoner is dan de lucht in de leefruimte. Het fijnste stof, zoals pollen en allergieveroorzakende partikels, worden ook betrouwbaar gefilterd.
Kenmerken en voordelen
Uitwasbaar
Zeer efficiënte filtratiekracht
Ideaal voor allergie-lijders
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zilver
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|156 x 109 x 25
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Droog vuil