Filtre hygiénique HEPA*

Le filtre HEPA hygiénique (EN 1822:1998) filtre fiablement les poussières les plus fines, comme les pollen ou les particules allergènes. C'est pourquoi il est essentiel que l'air évacué de l'aspirateur est plus propre que celui de la chambre elle-même dans laquelle vous travaillez. Nous vous recommandons de remplacer le filtre une fois par an.