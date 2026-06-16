Filtre hygiénique HEPA*
Grâce au filtre HEPA hygiénique (EN 1822:1998), l'air évacué par l'aspirateur est plus propre que celui de la chambre elle-même. Un remplacement annuel est recommandé.
Le filtre HEPA hygiénique (EN 1822:1998) filtre fiablement les poussières les plus fines, comme les pollen ou les particules allergènes. C'est pourquoi il est essentiel que l'air évacué de l'aspirateur est plus propre que celui de la chambre elle-même dans laquelle vous travaillez. Nous vous recommandons de remplacer le filtre une fois par an.
Caractéristiques et avantages
Convient pour l'aspirateur compact Kärcher VC 5
Filtre fiablement les poussières les plus fines, comme les pollen ou les particules allergènes
L'air évacué par l'aspirateur est plus pur que l'air dans la chambre elle-même
Le filtre devrait être remplacé une fois par an
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|85 x 75 x 46
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche