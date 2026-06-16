HEPA Hygiene filter VC 5
Dankzij de hygiënische HEPA-filter (EN 1822:1998), is de afvoerlucht uit de stofzuiger schoner dan de lucht in de kamer zelf. Een jaarlijkse vervanging is aangeraden.
De hygiënische HEPA-filter (EN 1822:1998) filtert het fijnste stof, zoals pollen of allergie verzoorzakende partikels op een betrouwbare manier. Daarom is het zeer belangrijk dat de afvoerlucht van de stofzuiger schoner is dan de lucht in de ruimte waarin u werkt. Wij raden u aan de filter éénmaal per jaar te vervangen.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de compacte Kärcher stofzuiger VC 5
Filtert betrouwbaar fijn stof, zoals pollen of allergieveroorzakende partikels
De afvoerlucht van de stofzuiger is schoner dan die van de kamer zelf
De filter moet één maal per jaar vervangen worden
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|85 x 75 x 46
Compatibele apparaten
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Droog vuil