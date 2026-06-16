HEPA Hygiene filter VC 5

De hygiënische HEPA-filter (EN 1822:1998) filtert het fijnste stof, zoals pollen of allergie verzoorzakende partikels op een betrouwbare manier. Daarom is het zeer belangrijk dat de afvoerlucht van de stofzuiger schoner is dan de lucht in de ruimte waarin u werkt. Wij raden u aan de filter éénmaal per jaar te vervangen.