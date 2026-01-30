Filtre hygiénique HEPA
Le filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) élimine parfaitement les particules les plus fines dans l'air rejeté par l'aspirateur poussières pour un air ambiant plus sain.
Le filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) capture avec une efficacité redoutable les particules de saleté les plus fines comme le pollen, les allergènes et la poussière dans l'air rejeté par l'aspirateur poussières. Grâce à sa capacité de filtration élevée, l'air rejeté par l'aspirateur est souvent plus pur que l'air ambiant. Pour des performances et une hygiène optimales, il est recommandé de remplacer le filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) une fois par an.
Caractéristiques et avantages
Filtration HEPA conforme à la norme EN 1822:1998
- Respect des normes de filtration les plus strictes et élimination optimale des plus petites particules comme les particules de poussière, le pollen et les allergènes.
- Garantie d'un air ambiant sain, idéal pour les personnes allergiques.
Matière de haute qualité
- Grande longévité du produit.
Manipulation facile et retrait simple du filtre
- Verrouillage à baïonnette pour un remplacement simple et rapide du filtre.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|89 x 89 x 35