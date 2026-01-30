Le filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) capture avec une efficacité redoutable les particules de saleté les plus fines comme le pollen, les allergènes et la poussière dans l'air rejeté par l'aspirateur poussières. Grâce à sa capacité de filtration élevée, l'air rejeté par l'aspirateur est souvent plus pur que l'air ambiant. Pour des performances et une hygiène optimales, il est recommandé de remplacer le filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) une fois par an.