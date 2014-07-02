Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 est idéal pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Côté appareil, le flexible de 4 mètres dispose d'un raccord à baïonnette 1.0 tandis que côté accessoire, il s'agit d'un raccord à attache 1.0. Les deux raccords sont compatibles avec les aspirateurs construits jusqu'en 2016. Le raccord à baïonnette 1.0 est identique pour tous les diamètres nominaux (35, 40 et 50). L'adaptateur pour les flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 permet de raccorder tous les flexibles dotés d'un raccord à baïonnette 1.0 au nouveau système d'accessoires.