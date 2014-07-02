De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. De slang van 4 m wordt met een bajonetaansluiting 1.0 op het apparaat aangesloten en met een clip 1.0 op accessoires. Beide aansluitingen zijn compatibel met stofzuigers tot modeljaar 2016. De bajonetaansluiting 1.0 is hetzelfde voor alle nominale breedtes (35, 40 en 50). De adapter voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1.0 kan worden gebruikt om alle slangen met bajonetaansluiting 1.0 aan te sluiten op het nieuwe accessoire-systeem.