Zuigslang
De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.
De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. De slang van 4 m wordt met een bajonetaansluiting 1.0 op het apparaat aangesloten en met een clip 1.0 op accessoires. Beide aansluitingen zijn compatibel met stofzuigers tot modeljaar 2016. De bajonetaansluiting 1.0 is hetzelfde voor alle nominale breedtes (35, 40 en 50). De adapter voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1.0 kan worden gebruikt om alle slangen met bajonetaansluiting 1.0 aan te sluiten op het nieuwe accessoire-systeem.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|4
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Aansluiting aan de accessoirezijde¹⁾
|Clip 1.0
|Aansluiting aan de apparaatzijde²⁾
|Bayonet 1.0
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|430 x 430 x 110