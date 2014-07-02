Flexible plat avec borne de tuyau
Flexible aplati avec collier de fixation pour une utilisation universelle. Idéal pour une utilisation dans des régions inondées.
Tuyau flexible aplati renforcé par une tresse textile en PVC avec collier de fixation galvanisé (25–40 mm). Le tuyau aplati Kärcher convient aux pompes immergées et il est idéal pour le drainage des eaux superflues, p.e. dans des régions inondées. Le tuyau de 10m peut être plié pour un rangement prenant peu de place. Pression d'opération maximale 4–5 bar.
Caractéristiques et avantages
Tuyau plat
- Gagne énormément d'espace, comme le tuyau peut être aplati. Une économie de poids de 40% et une économie du volume de 90% en comparaison avec des tuyaux standards.
Tuyau plat flexible produit en PVC avec doublure en textile et collier de tuyau avec une couche de zinc de 25 - 40 mm.
- Recommandé en particulier pour évacuer l'eau en cas d'inondations.
Collier de tuyau avec une couche de zinc
- Grâce aux matériaux utilisés, le collier de tuyau ne se rouille pas, ce qui garantit une période d'utilisation plus longue
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1″
|Longueur de flexible (m)
|10
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|2,2
|Poids emballage inclus (kg)
|2,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 260 x 46
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.