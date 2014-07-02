Tuyau flexible aplati renforcé par une tresse textile en PVC avec collier de fixation galvanisé (25–40 mm). Le tuyau aplati Kärcher convient aux pompes immergées et il est idéal pour le drainage des eaux superflues, p.e. dans des régions inondées. Le tuyau de 10m peut être plié pour un rangement prenant peu de place. Pression d'opération maximale 4–5 bar.