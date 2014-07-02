Flexibele platte PVC-slang verstevigd met textiel met gegalvaniseerde slangklem (25–40 mm). Deze Kärcher set met platte slang is geschikt voor dompelpompen en ideaal voor het wegpompen van overtollig, bv. bij overtromingen. De 10m slang kan plat worden gedrukt voor een plaatsbesparende opberging. Maximale werkdruk 4–5 bar.