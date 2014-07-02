Flat hose with hose clamp
Flexibele platte slang met slangklemmen voor het transport van water. Ideaal als transportslang voor het wegpompen van water bij overstromingen.
Flexibele platte PVC-slang verstevigd met textiel met gegalvaniseerde slangklem (25–40 mm). Deze Kärcher set met platte slang is geschikt voor dompelpompen en ideaal voor het wegpompen van overtollig, bv. bij overtromingen. De 10m slang kan plat worden gedrukt voor een plaatsbesparende opberging. Maximale werkdruk 4–5 bar.
Kenmerken en voordelen
Platte slang
- Zeer plaatsbesparend, aangezien hij plat kan worden opgerold. 40% gewichtbesparing en 90% volumebesparing in vergelijking met de standaard aanvoerslang.
Flexibele platte slang gemaakt uit PVC met textielen voering en een zink-platen 25 - 40 mm slangklem.
- Vooral aanbevolen voor het verwijderen van water in geval van een overstroming.
Slangklem met zinken laag
- Dankzij het gebruikte materiaal roest de slangklem niet, waardoor een lagere gebruiksduur wordt gegarandeerd
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1″
|Slanglengte (m)
|10
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|2,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 260 x 46
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Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …