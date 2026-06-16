Garniture
Bande garnie de poils de nylon pour un remplacement rapide des poils usés sur le désherbeur WRE 4 Battery.
En quelques étapes seulement, les poils usés du désherbeur WRE 4 Battery peuvent être remplacés – sans outils. La garniture est constituée de nylon doux pour les surfaces. Pour une élimination efficace des mauvaises herbes et des mousses.
Caractéristiques et avantages
Les poils sont constitués de nylon
- Doux pour les surfaces, efficace contre les mauvaises herbes.
Remplacement de la brosse sans outils
- Pour un remplacement facile d'une garniture de poils usée.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|311 x 75 x 18
Domaines d'utilisation
- Mousse
- Mauvaises herbes