Borstelring
Borstelring gemaakt uit nylon om versleten borstels snel te vervangen op de WRE 4 Battery onkruidverwijderaar.
U kan de versleten borstels van de WRE 4 Battery in slechts enkele stappen vervangen – zonder gereedschap. De borstelring is gemaakt uit nylon wat zacht is voor de oppervlakken. Voor een efficiënte verwijdering van onkruid en mos.
Kenmerken en voordelen
Borstelharen uit nylon
- Zacht op oppervlakken, doeltreffend bij het verwijderen van onkruid
Gereedschapsloze borstelvervanging
- Voor het eenvoudig vervangen van een versleten borstel.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|311 x 75 x 18
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Mos
- Onkruid