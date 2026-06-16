Borstelring

Borstelring gemaakt uit nylon om versleten borstels snel te vervangen op de WRE 4 Battery onkruidverwijderaar.

U kan de versleten borstels van de WRE 4 Battery in slechts enkele stappen vervangen – zonder gereedschap. De borstelring is gemaakt uit nylon wat zacht is voor de oppervlakken. Voor een efficiënte verwijdering van onkruid en mos.

Kenmerken en voordelen
Borstelharen uit nylon
  • Zacht op oppervlakken, doeltreffend bij het verwijderen van onkruid
Gereedschapsloze borstelvervanging
  • Voor het eenvoudig vervangen van een versleten borstel.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur antraciet
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 311 x 75 x 18
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Mos
  • Onkruid