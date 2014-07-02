Interrupteur à flotteur 10m
L’interrupteur flotteur met la pompe en et hors service en fonction du niveau d’eau. Avec câble secteur spécial de 10 m. En combinaison avec GP 60 / GP 70 Mobile Control, convient uniquement pour mettre la pompe hors service.
L’interrupteur à flotteur met la pompe en et hors service en fonction du niveau d’eau. Avec câble secteur spécial de 10 m. En combinaison avec GP 60 / GP 70 Mobile Control, convient uniquement pour mettre la pompe hors service.
Caractéristiques et avantages
Câble électrique de 10 m.
- Permet un usage même dans des réservoirs d'eau éloignés ou profonds.
Interrupteur à flotteur
- Contrôle le bouton de Marche/Arrêt de la pompe via le niveau de l'eau en cas d'un réservoir d'eau éloigné
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|1,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|210 x 270 x 55
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Pompage de l'eau de bassins de jardin
- Utilisation en cas d'inondation