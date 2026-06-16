Kit pulvérisateur Extra
Le nouveau Set flacon pulvérisateur Extra, y compris bonnette en microfibres avec fxation à Velcro, bonnette étroite et large, grattoir de déchets et 20 ml de détergent pour vitres concentré.
Le nouveau kit pulvérisateur Premium avec support de pad réglable permet une répartition optimale du produit sur les vitres, qu'elles soient larges ou étroites. Grâce aux bandes autoagrippantes, la lingette en microfibres se fixe facilement et se remplace rapidement. En outre, le racleur vous permet d'éliminer même les saletés les plus tenaces de la vitre.
Caractéristiques et avantages
Suceurs étroits et larges
- Pour le nettoyage des fenêtres aussi bien larges qu'étroites.
Fermeture à système de bandes autoagrippantes
- Grâce au système à Velcro, la bonnette en microfibres peut facilement et rapidement être remplacée.
Grattoir de saleté
- Á l'aide du grattoir de déchets, vous pouvez enlever même les saletés les plus tenaces en un rien de temps.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Composition des fibres textiles
|85 % polyester ; 15 % polyamide
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|120 x 120 x 250
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- WV 2 Plus D500 *EU
- WV 2 Plus N
- WV 2 Plus NP
- WV 2 Universal Care
- WV 2 Universal Extra
- WV 2 Universal Extra+ Black
- WV 2 Universal Home
- WV 2 Universal Multi
- WV 2 Universal Precision
- WV 2 Universal Precision+ Black
- WV 3 Comfort Care
- WV 3 Comfort Extended
- WV 3 Comfort Precision
- WV 3 Comfort Precision Black
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et vitres
- Des surfaces lisses
- Miroirs
- Petits carreaux
- Même les saletés tenaces
Accessoires
Piéces détachées Kit pulvérisateur Extra
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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