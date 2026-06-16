WV Sproeifles Set Premium
De nieuwe set Extra sproeifles, inclusief microvezel doek met klittenband bevestiging, een brede en een smalle zuigmond, een ruwe vuilschraper en 20 ml vensterreinigingsconcentraat.
Met de nieuwe sproeifles-set Premium, inclusief verstelbare doekhouder kunnen zowel grote als smalle ramen gemakkelijk worden schoongemaakt. Dankzij het klittenbandsysteem, kan de microvezel doek eenvoudig op de sproeifles worden vastgemaakt en ook vervangen. Met de meegeleverde vuilschraper kan bovendien zelfs het meest hardnekkige vuil van uw raam worden verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Smalle en brede zuigmonden
- Voor het schoonmaken van grote en kleine vensters.
Bevestiging met klittenband
- Dankzij het klittenbandysteem kan de microvezel doek eenvoudig en snel worden vervangen.
Vuilschraper
- Met de vuilschraper kan zelfs het meest hardnekkige vuil in geen tijd worden verwijderd.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Vezelsamenstelling textiel
|85 % Polyester; 15 % Polyamid
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|120 x 120 x 250
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Gladde oppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Zelfs hardnekkige vervuiling
Toebehoren
Onderdelen WV Sproeifles Set Premium
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.