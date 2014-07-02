Pads lustrants pour parquets vitrifiés/stratifiés
3 patins lustrants pour polir parfaitement les sols vitrifiés
3 patins lustrants pour la cireuse FP 303. Pour des résultats de lustrage parfaits sur des sols cachetés, comme le liège, le parquet ou l'aggloméré laminé. Attachez tout simplement les patins lustrants aux disques.
Caractéristiques et avantages
Pad de lustrage en microfibres de qualité supérieure
- Des résultats de lustrage parfaits sur des sols cachetés (le parquet, l'aggloméré laminé, le liège)
- Développé spécialement pour le lustrage des sols cachetés (le parquet, l'aggloméré laminé, le liège)
- Lavable en machine à 60 °C.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|3
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|125 x 125 x 8
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés