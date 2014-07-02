Polierpads FP 303 Verzegeld parket/Laminaat/Kurk (3 st)
3 polierpads voor de boenmachine FP 303. Speciaal voor het perfect polieren van verzegelde harde oppervlakken zoals verzegeld parket, kurk en laminaat.
3 polierpads voor de boenmachine FP 303. Voor perfecte polijstresultaten op verzegelde vloeren. De polierpads zijn ideaal voor verzegelde vloeren zoals kurk, parket, laminaat. Maak de polierpads simpelweg vast aan de discs.
Kenmerken en voordelen
Polierpads van hoogwaardige microvezel
- Perfecte boenresultaten op verzegelde vloeren (parket, laminaat, kurk)
- Speciaal ontwikkeld voor het boenen van verzegelde vloeren (parket, laminaat, kurk)
- Uitwasbaar in de wasmachine tot 60°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|125 x 125 x 8
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool