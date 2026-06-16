Quel bonheur de voir les gouttes d'eau déperler sur un vélo fraîchement nettoyé et de le voir retrouver son éclat ! En revanche, il est moins réjouissant de se retrouver complètement trempé. Afin d'éviter cela, il existe une protection anti-éclaboussures fiable pour l'excellent Mobile Outdoor Cleaner OC 3 et pour tous les modèles successeurs qui veille scrupuleusement à éviter les douches involontaires à l'utilisateur et à son entourage. Pour une meilleure orientation pendant le nettoyage, sa surface est transparente. Un raccordement rapide et simple à la poignée-pistolet est garanti, tout comme la possibilité de l'accoupler à la buse à jet plat ou à jet crayon existante. Après l'utilisation, la protection anti-éclaboussures flexible se range bien proprement, par exemple dans la boîte d'accessoires, étant donné qu'elle peut être pliée en 4 étapes. Cette protection anti-éclaboussures n'est pas compatible avec les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.