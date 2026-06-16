Protection anti-éclaboussures
La protection anti-éclaboussures transparente pour le Mobile Outdoor Cleaner protège l'utilisateur et son entourage contre les éclaboussures et se range facilement après l'avoir pliée en quatre étapes.
Quel bonheur de voir les gouttes d'eau déperler sur un vélo fraîchement nettoyé et de le voir retrouver son éclat ! En revanche, il est moins réjouissant de se retrouver complètement trempé. Afin d'éviter cela, il existe une protection anti-éclaboussures fiable pour l'excellent Mobile Outdoor Cleaner OC 3 et pour tous les modèles successeurs qui veille scrupuleusement à éviter les douches involontaires à l'utilisateur et à son entourage. Pour une meilleure orientation pendant le nettoyage, sa surface est transparente. Un raccordement rapide et simple à la poignée-pistolet est garanti, tout comme la possibilité de l'accoupler à la buse à jet plat ou à jet crayon existante. Après l'utilisation, la protection anti-éclaboussures flexible se range bien proprement, par exemple dans la boîte d'accessoires, étant donné qu'elle peut être pliée en 4 étapes. Cette protection anti-éclaboussures n'est pas compatible avec les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Protection anti-éclaboussures
- Protège l'utilisateur de manière fiable contre les éclaboussures.
Matériau transparent
- Meilleure orientation pendant le nettoyage.
Deux languettes
- Garantit un raccordement simple de la protection anti-éclaboussures à la poignée-pistolet.
Pliage en quatre étapes
- Se range facilement dans la boîte d'accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|136 x 100 x 100
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Tente/équipement de camping
- Bottes/chaussures de marche
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Moustiquaire