Spatbescherming OC 3

Het is een goed gevoel als je de waterdruppels van je pas gewassen fiets ziet druppelen en alles weer als nieuw glanst. Het is minder fijn als je nat wordt tijdens het schoonmaken. Om dit te voorkomen, is er een betrouwbare spatbescherming beschikbaar voor de Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 en alle opeenvolgende modellen om de gebruiker en zijn omgeving specifiek te beschermen tegen een ongewenste douche. Voor een betere oriëntatie tijdens het reinigen is het oppervlak transparant. Het kan snel en eenvoudig worden bevestigd op het spuitpistool, en het is ook mogelijk om het aan te sluiten op het bestaande platte of detailmondstuk. Na gebruik kan de spatbeschermer in de doos met accessoires worden opgevouwen, zodat deze netjes wordt ingepakt. Deze spatbescherming is niet compatibel met hogedrukreinigers van klasse K 2 tot K 7.