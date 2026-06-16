Raclette pour raclette à vitres
Raclette en caoutchouc pour la raclette à vitres du nettoyeur vapeur
La raclette en caoutchouc pour la raclette à vitres du nettoyeur vapeur peut être remplacée au besoin. Pour un nettoyage sans traces des surfaces vitrées, des années durant.
Caractéristiques et avantages
Raclette en caoutchouc
- Pour remplacer la raclette usée du suceur vitres
- Résultat sans traces ni stries
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|gris
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|257 x 21 x 9
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et vitres
- Miroirs