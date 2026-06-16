Raclette pour raclette à vitres

Raclette en caoutchouc pour la raclette à vitres du nettoyeur vapeur

La raclette en caoutchouc pour la raclette à vitres du nettoyeur vapeur peut être remplacée au besoin. Pour un nettoyage sans traces des surfaces vitrées, des années durant.

Caractéristiques et avantages
Raclette en caoutchouc
  • Pour remplacer la raclette usée du suceur vitres
  • Résultat sans traces ni stries
Spécifications

Données techniques

Couleur gris
Dimensions (L × l × h) (mm) 257 x 21 x 9
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
  • Fenêtres et vitres
  • Miroirs