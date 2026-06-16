Raclette vapeur pour vitres
Suceur pratique pour nettoyer facilement et soigneusement les vitres, glaces, etc. au moyen du nettoyeur vapeur.
Monté sur le nettoyeur vapeur, le suceur vitres permet de nettoyer les surfaces vitrées facilement et sans stries. Ainsi, le domaine d'utilisation des nettoyeurs vapeur Kärcher est agrandi tout en garantissant une propreté irréprochable des fenêtres et glaces.
Caractéristiques et avantages
Raclette de haute qualité
- Un nettoyage sans traits du verre, des fenêtres et des miroirs et un enlèvement optimal de vapeur et de salissure.
Vapeur sortant de la buse
- La vitre est uniformément vaporisée , ce qui contribue à une dissolution optimale de la salissure.
Petite et légère forme
- Manipulation très facile pour un résultat de nettoyage complet.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|255 x 43 x 130
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
- SC 1702 + BE
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2.500 C
- SC 2.600 C
- SC 2.600 CB
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 EasyFix
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Iron Kit
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et vitres
Accessoires
Piéces détachées Raclette vapeur pour vitres
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