Ruitensproeier
Ruitensproeier voor een zeer eenvoudige en grondige reiniging van glas, ramen en spiegels met uw stoomreiniger.
Met de ruitensproeier kan u glazen oppervlakken grondig en zonder strepen schoonmaken met uw stoomreiniger. Dit maakt de Kärcher stoomreinigers nog veelzijdiger en zorgt voor een grondige reiniging van ramen en spiegels.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige zuigstrips
- Streepvrije reiniging van glas, ramen, spiegels en een optimale verwijdering van stoom en vuil.
Stoomgaten in de sproeier
- De glasplaat wordt besproeid met stoom, wat helpt om het vuil optimaal te verwijderen.
Klein en lichtgewicht design
- Een eenvoudige handeling voor grondige reinigingsresultaten.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|255 x 43 x 130
Compatibele apparaten
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- SC 2 EasyFix Premium
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- SC 2.600 C
- SC 2.600 CB
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 EasyFix
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Iron Kit
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 EasyFix Iron Kit
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- SC 5 EasyFix Iron Kit
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- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + IronKit
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB
- SC 6.800 C
- SC 6.800 CB
Toepassingen
- Ramen en glazen oppervlaktes
Toebehoren
Onderdelen Ruitensproeier
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.