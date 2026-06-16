Raclettes (280 mm) WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8
Raclettes de rechange pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses, et ce, sans gouttes d'eau sale. Compatibles avec les nettoyeurs de vitres à batterie WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 et WV 8.
Pour des résultats durables et sans traces : remplacez rapidement et facilement la raclette de 280 mm. Votre nettoyeur de vitres à batterie nettoie ainsi toutes les surfaces lisses sans laisser de traces. Compatible avec : WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 et WV 8.
Caractéristiques et avantages
Remplacement rapide de la raclette.
- Pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses, sans coulées.
Raclette Xtra!Flex®
- La raclette Xtra!Flex® en silicone dotée d'une technologie innovante rend le nettoyage encore plus facile : elle est idéale pour une utilisation au plus près du sol et des bords.
- La forme allongée de la lèvre en silicone permet d'effectuer le raclage en un seul geste et rend le nettoyeur de vitres encore plus flexible.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|280 x 30 x 24
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Miroirs
- Petits carreaux
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Condensation
- Installations solaires / Panneaux solaires pour balcon