WV vervangzuiglip (280mm)

Voor een streepvrij reinigingsresultaat: verwisselbare zuigstrips (280 mm) voor de Window Vacs WV 6, WV 4-4 & WV 7.

Even de zuigstrips (280 millimeter) wisselen en de Windows Vac WV 6, WV 4-4 & WV 7 maken alle gladde oppervlakken weer streepvrij schoon, zonder druppelend water.

Kenmerken en voordelen
Xtra!Flex® siliconenstrip
  • De Xtra!Flex® siliconenstrip met innovatieve technologie maakt het reinigen nog flexibeler – ideaal voor gebruik tot aan de vloer en de randen.
  • Met de lange siliconen zuigstrips verwijdert u het vocht in één doorgang, wat de batterij-aangedreven Window Vac nog flexibeler maakt.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Kleur Geel
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 280 x 30 x 24
Toepassingen
  • Gladde oppervlakken
  • Ramen en glazen oppervlaktes
  • Spiegels
  • Tegels
  • Douchecabine/badkuip
  • Werkoppervlakken in de keuken
  • Condens
  • Fotovoltaïsche systemen / Balkoncentrales