Sac filtrant non tissé
Filtration très efficace, extrêmement résistant, système de fermeture pour une évacuation hygiénique
Sac filtrant non tissé extrêmement résistants aux déchirures et à effet filtrant élevé avec système de fermeture pratique pour un retrait hygiénique.
Caractéristiques et avantages
Matière de qualité supérieure
- Aspire efficacement les salissures
- Résistance élevée aux déchirures
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|5
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|200 x 150 x 10