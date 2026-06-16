Sac filtrant non tissé

Filtration très efficace, extrêmement résistant, système de fermeture pour une évacuation hygiénique

Sac filtrant non tissé extrêmement résistants aux déchirures et à effet filtrant élevé avec système de fermeture pratique pour un retrait hygiénique.

Caractéristiques et avantages
Matière de qualité supérieure
  • Aspire efficacement les salissures
  • Résistance élevée aux déchirures
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 5
Couleur Blanc
Poids (kg) 0,2
Poids emballage inclus (kg) 0,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 200 x 150 x 10
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS