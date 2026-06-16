Vliesfilterzakken

Vijflagige vliesfilterzak, uiterst scheurvast, behoudt zijn zuigkracht langer, hoge stofretentiegraad.

Uiterst scheurvaste vliesfilterzak, gemaakt uit materiaal met 5 lagen waardoor de zuigkracht langer wordt behouden en een hoge stofretentiegraad wordt behaald. Met een handig sluitsysteem voor een hygiënische verwijdering.

Kenmerken en voordelen
Hoogwaardig vliesmateriaal
  • Neemt effectief vuil op
  • Extreem trekbestendig
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 5
Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 200 x 150 x 10
Compatibele apparaten
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