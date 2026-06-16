Vliesfilterzakken
Vijflagige vliesfilterzak, uiterst scheurvast, behoudt zijn zuigkracht langer, hoge stofretentiegraad.
Uiterst scheurvaste vliesfilterzak, gemaakt uit materiaal met 5 lagen waardoor de zuigkracht langer wordt behouden en een hoge stofretentiegraad wordt behaald. Met een handig sluitsysteem voor een hygiënische verwijdering.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardig vliesmateriaal
- Neemt effectief vuil op
- Extreem trekbestendig
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|200 x 150 x 10