Set de nettoyage de sol Comfort pour SC 1
Avec le set de nettoyage de sol pratique Classic, le nettoyeur vapeur à main est transformé rapidement en un nettoyeur vapeur Mop 2-en-1.
Il suffit de connecter les tubes vapeur, le suceur sol et le chiffon au nettoyeur vapeur à main pour nettoyer facilement et en profondeur le sol dur, comme un balai vapeur.
Caractéristiques et avantages
Mécanisme sûre de fixation de la serpillère
- Mise en place de la serpillère aisée sur la buse de sol
Lamelles innovatives à la surface de nettoyage du suceur sol.
- Résultats optimaux grâce à une utilisation efficace de la vapeur et de la serpillère microfibres sur toute la surface
Kit Comfort Floor peut facilement être raccordé
- Assemblage des élements facile
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,7
|Poids emballage inclus (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|247 x 50 x 568
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages