Set de nettoyage de sol Comfort pour SC 1

Avec le set de nettoyage de sol pratique Classic, le nettoyeur vapeur à main est transformé rapidement en un nettoyeur vapeur Mop 2-en-1.

Il suffit de connecter les tubes vapeur, le suceur sol et le chiffon au nettoyeur vapeur à main pour nettoyer facilement et en profondeur le sol dur, comme un balai vapeur.

Caractéristiques et avantages
Mécanisme sûre de fixation de la serpillère
  • Mise en place de la serpillère aisée sur la buse de sol
Lamelles innovatives à la surface de nettoyage du suceur sol.
  • Résultats optimaux grâce à une utilisation efficace de la vapeur et de la serpillère microfibres sur toute la surface
Kit Comfort Floor peut facilement être raccordé
  • Assemblage des élements facile
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0,7
Poids emballage inclus (kg) 0,9
Dimensions (L × l × h) (mm) 247 x 50 x 568
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
  • Sols durs
  • Carrelages