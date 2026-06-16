Bouwt uw handstomer om tot een 2-in-1 steam mop in slechts enkele seconden met de Comfort vloerreinigingskit. Gewoon het Comfort vloermondstuk met de overtrek en de buizen aansluiten aan de SC 1 stoomreiniger en u kan starten met de reiniging van eender welke harde vloer. De vloerreinigingskit is standaard inbegrepen bij het toestel SC 1 Floor Kit.