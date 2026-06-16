Comfort Floor kit voor SC 1
Met de praktische Comfort vloerreinigingskit, wordt de handstomer snel omgetoverd tot een 2-in-1 stoommop.
Bouwt uw handstomer om tot een 2-in-1 steam mop in slechts enkele seconden met de Comfort vloerreinigingskit. Gewoon het Comfort vloermondstuk met de overtrek en de buizen aansluiten aan de SC 1 stoomreiniger en u kan starten met de reiniging van eender welke harde vloer. De vloerreinigingskit is standaard inbegrepen bij het toestel SC 1 Floor Kit.
Kenmerken en voordelen
Veiligheidsmechanisme voor het vastmaken van het doek
- Eenvoudig vastmaken van de reinigingsdoek aan het vloermondstuk.
Innovatieve lamellen op de sproeier zorgen voor een betere verdeling van de stoom
- Optimale resultaten dankzij het efficiënt gebruik van stoom en een reinigingsdoek over het volledige oppervlak van het vloermondstuk.
Comfort Floor Kit kan heel eenvoudig worden aangesloten
- Dankzij de praktische aansluiting, kan het vloermondstuk snel en eenvoudig worden aangesloten op de stoombuizen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|247 x 50 x 568
Toepassingen
- Harde vloeren
- Wandtegels