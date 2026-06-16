Avec sa largeur de 170 millimètres, le suceur d'aspiration fin pour le WV 4-4, le WV 5 Ultra, le WV 6, le WV 7 et le WV 8 est particulièrement adapté aux fenêtres à croisillons ou autres zones restreintes dont le nettoyage s'avère peu pratique voire impossible à l'aide de suceurs d'aspiration plus grands.