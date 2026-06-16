Suceur d'aspiration fin 170 mm (blanc) pour WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8

Parfait pour les fenêtres à croisillons et autres surfaces vitrées peu étendues : le suceur d'aspiration fin pour le WV 4-4, le WV 5 Ultra, le WV 6, le WV 7 et le WV 8 d'une largeur de 170 millimètres.

Avec sa largeur de 170 millimètres, le suceur d'aspiration fin pour le WV 4-4, le WV 5 Ultra, le WV 6, le WV 7 et le WV 8 est particulièrement adapté aux fenêtres à croisillons ou autres zones restreintes dont le nettoyage s'avère peu pratique voire impossible à l'aide de suceurs d'aspiration plus grands.

Caractéristiques et avantages
Raclette Xtra!Flex®
  • La raclette Xtra!Flex® en silicone dotée d'une technologie innovante rend le nettoyage encore plus facile : elle est idéale pour une utilisation au plus près du sol et des bords.
  • La forme allongée de la lèvre en silicone permet d'effectuer le raclage en un seul geste et rend le nettoyeur de vitres encore plus flexible.
Forme étroite
  • Idéal pour les fenêtres à croisillons ou autres zones restreintes.
Remplacement aisé
  • Les suceurs d'aspiration peuvent être remplacés facilement.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Couleur Blanc
Poids (kg) 0,1
Poids emballage inclus (kg) 0,2
Dimensions (L × l × h) (mm) 172 x 98 x 41
Domaines d'utilisation
  • Cadre de fenêtres
  • Des surfaces lisses
  • Fenêtres et vitres
  • Miroirs
  • Petits carreaux
  • Cabine de douche/baignoire
  • Plans de travail dans la cuisine
  • Condensation
  • Installations solaires / Panneaux solaires pour balcon
Accessoires