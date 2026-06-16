Suceur d'aspiration fin 170 mm (blanc) pour WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8
Parfait pour les fenêtres à croisillons et autres surfaces vitrées peu étendues : le suceur d'aspiration fin pour le WV 4-4, le WV 5 Ultra, le WV 6, le WV 7 et le WV 8 d'une largeur de 170 millimètres.
Avec sa largeur de 170 millimètres, le suceur d'aspiration fin pour le WV 4-4, le WV 5 Ultra, le WV 6, le WV 7 et le WV 8 est particulièrement adapté aux fenêtres à croisillons ou autres zones restreintes dont le nettoyage s'avère peu pratique voire impossible à l'aide de suceurs d'aspiration plus grands.
Caractéristiques et avantages
Raclette Xtra!Flex®
- La raclette Xtra!Flex® en silicone dotée d'une technologie innovante rend le nettoyage encore plus facile : elle est idéale pour une utilisation au plus près du sol et des bords.
- La forme allongée de la lèvre en silicone permet d'effectuer le raclage en un seul geste et rend le nettoyeur de vitres encore plus flexible.
Forme étroite
- Idéal pour les fenêtres à croisillons ou autres zones restreintes.
Remplacement aisé
- Les suceurs d'aspiration peuvent être remplacés facilement.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|172 x 98 x 41
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Cadre de fenêtres
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Miroirs
- Petits carreaux
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Condensation
- Installations solaires / Panneaux solaires pour balcon