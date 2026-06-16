WV smalle zuigmond (wit)
Perfect voor ramen met kleine vensters: de smalle zuigmond voor de Window Vacs WV 6, WV 4-4 & WV 7 met een breedte van 170 millimeter.
De smalle zuigmond voor de Window Vacs WV 6, WV 4-4 & WV 7 is met een breedte van 170 millimeter bijzonder geschikt voor ramen met kleine vensters die met grotere zuigmonden niet of met veel moeite gereinigd kunnen worden.
Kenmerken en voordelen
Xtra!Flex® siliconenstrip
- De Xtra!Flex® siliconenstrip met innovatieve technologie maakt het reinigen nog flexibeler – ideaal voor gebruik tot aan de vloer en de randen.
- Met de lange siliconen zuigstrips verwijdert u het vocht in één doorgang, wat de batterij-aangedreven Window Vac nog flexibeler maakt.
Smal ontwerp
Eenvoudig te verwisselen
- De zuigmonden zijn eenvoudig te wisselen
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|172 x 98 x 41
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Ramen met latwerk
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Douchecabine/badkuip
- Werkoppervlakken in de keuken
- Condens
- Fotovoltaïsche systemen / Balkoncentrales