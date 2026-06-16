WV smalle zuigmond (wit)

Perfect voor ramen met kleine vensters: de smalle zuigmond voor de Window Vacs WV 6, WV 4-4 & WV 7 met een breedte van 170 millimeter.

De smalle zuigmond voor de Window Vacs WV 6, WV 4-4 & WV 7 is met een breedte van 170 millimeter bijzonder geschikt voor ramen met kleine vensters die met grotere zuigmonden niet of met veel moeite gereinigd kunnen worden.

Kenmerken en voordelen
Xtra!Flex® siliconenstrip
  • De Xtra!Flex® siliconenstrip met innovatieve technologie maakt het reinigen nog flexibeler – ideaal voor gebruik tot aan de vloer en de randen.
  • Met de lange siliconen zuigstrips verwijdert u het vocht in één doorgang, wat de batterij-aangedreven Window Vac nog flexibeler maakt.
Smal ontwerp
Eenvoudig te verwisselen
  • De zuigmonden zijn eenvoudig te wisselen
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 172 x 98 x 41
Toepassingen
  • Ramen met latwerk
  • Gladde oppervlakken
  • Ramen en glazen oppervlaktes
  • Spiegels
  • Tegels
  • Douchecabine/badkuip
  • Werkoppervlakken in de keuken
  • Condens
  • Fotovoltaïsche systemen / Balkoncentrales
Toebehoren