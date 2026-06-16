Suceur mince (jaune) de 170 mm pour le WV 6
Idéal pour les fenêtres à croisillons, grâce à sa largeur de 170 millimètres : le suceur d'aspiration étroit du WV 6, pour les petites fenêtres.
Lorsque les suceurs d'aspiration plus larges sont tout simplement trop grands pour la fenêtre, le suceur d'aspiration étroit du WV 6 fait des merveilles. Avec sa largeur de 170 millimètres, il nettoie facilement les fenêtres à croisillons et les autres petites fenêtres, de façon fiable.
Caractéristiques et avantages
Longue raclette en silicone
- Avec sa grande raclette en silicone, le nettoyeur de fenêtres sans fil est encore plus flexible : il permet de nettoyer d'une traite jusqu'au sol.
Forme étroite
- Convient pour les petites surfaces.
Remplacement aisé
- Les suceurs d'aspiration peuvent être remplacés facilement.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|172 x 98 x 41
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Cadre de fenêtres
- Des surfaces lisses
- Miroirs
- Petits carreaux