WV 6 smalle zuigmond
Met een breedte van 170 millimeter ideaal voor smalle vensters: de smalle zuigmond voor de WV 6 voor kleine vensters.
Als grotere zuigmonden een maatje te groot zijn voor het venster, komt de smalle zuigmond voor de WV 6 als geroepen. Met een breedte van 170 millimeter maakt de zuigmond smalle vensters en ramen met latwerk grondig en moeiteloos schoon.
Kenmerken en voordelen
Lange siliconen zuigstrips
- De lange siliconen zuigstrips maken de Window Vac nog flexibeler en zorgen ervoor dat u de ramen in één keer tot aan de vloer kunt reinigen.
Smal ontwerp
- Geschikt voor kleine oppervlakken
Eenvoudig te verwisselen
- De zuigmonden zijn eenvoudig te wisselen
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|172 x 98 x 41
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Ramen met latwerk
- Gladde oppervlakken
- Spiegels
- Tegels