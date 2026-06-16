WV 6 smalle zuigmond

Met een breedte van 170 millimeter ideaal voor smalle vensters: de smalle zuigmond voor de WV 6 voor kleine vensters.

Als grotere zuigmonden een maatje te groot zijn voor het venster, komt de smalle zuigmond voor de WV 6 als geroepen. Met een breedte van 170 millimeter maakt de zuigmond smalle vensters en ramen met latwerk grondig en moeiteloos schoon.

Kenmerken en voordelen
Lange siliconen zuigstrips
  • De lange siliconen zuigstrips maken de Window Vac nog flexibeler en zorgen ervoor dat u de ramen in één keer tot aan de vloer kunt reinigen.
Smal ontwerp
  • Geschikt voor kleine oppervlakken
Eenvoudig te verwisselen
  • De zuigmonden zijn eenvoudig te wisselen
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Geel
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 172 x 98 x 41
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Ramen met latwerk
  • Gladde oppervlakken
  • Spiegels
  • Tegels
Toebehoren