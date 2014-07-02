Suceur mince pour WV 2 / WV 5
La raclette spéciale WV2, d’une largeur de 170 mm, pour petits carreaux permet de nettoyer sans efforts les surfaces telles que les fenêtres à croisillons, les miroirs, les vitrines, etc.
La raclette spéciale, d’une largeur de 170 mm, pour petits carreaux permet de nettoyer sans efforts les moindres recoins de fenêtres ou de surfaces lisses telles que les fenêtres à croisillons, les miroirs, les vitrines, etc. Convient aux nettoyeurs de vitres nouvelles générations WV 2.
Caractéristiques et avantages
Raclette en silicone
- Nettoyage sans traces
Forme étroite
- Idéal pour les fenêtres à croisillons ou autres zones restreintes.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|225 x 37 x 125
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Cadre de fenêtres
- Des surfaces lisses
- Miroirs
- Petits carreaux