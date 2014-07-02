Smalle zuigmond voor WV 2 / WV 5
Met zijn breedte van 170 mm, is de smalle zuigmond van de WV 2 en de WV 5 bijzonder geschikt voor ramen met latwerk en andere smalle raamoppervlakken.
Met zijn breedte van 170 mm, is de smalle zuigmond van de WV 2 en de WV 5 bijzonder geschikt voor ramen met latwerk en andere smalle raamoppervlakken die niet of niet degelijk genoeg kunnen worden gereinigd met grotere zuigmonden.
Kenmerken en voordelen
Zachte siliconen strip
- Streepvrije reiniging
Smal ontwerp
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|225 x 37 x 125
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Ramen met latwerk
- Gladde oppervlakken
- Spiegels
- Tegels