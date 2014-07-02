Suceur pour fentes, NT, DN 40, plastique, 290 mm

40 mm 290 mm. Plastique.

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 290 mm.

Spécifications

Données techniques

Largeur nominale standard ( ) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Longueur (mm) 290
Couleur noir
Poids (kg) 0,1
Poids emballage inclus (kg) 0,1
Dimensions (L × l × h) (mm) 300 x 45 x 45
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