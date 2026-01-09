Raccord en laiton 19mm aquastop
La ligne laiton Kärcher apporte une solution valable pour un usage semi-professionnel dans votre jardin. La finition soignée et la résistance des matériaux sont le gage d'une très longue durée de vie, même en cas de forte sollicitations.
Compatible avec les tuyaux de 19 mm de diamètre - Laiton : pour un usage intensif - Bague renforcée : prise en main plus facile et meilleur confort d'utilisation - Système clic robuste en laiton - Clapet aquastop : pour déconnecter facilement tuyaux et accessoires, sans éclaboussures
Caractéristiques et avantages
Aqua Stop
- Pour enlever sans risque les accessoires du flexible sans projection d’eau.
Raccord de qualité supérieure en laiton
- Robustesse et durabilité
Anneau confortable en caoutchouc sur la poignée
- Prise en main facile
Compatible avec les tuyaux G3/4
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|3/4″
|Couleur
|laiton
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|52 x 38 x 38
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Potager
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage