Messing slangaansluiting 3/4" met Aquastop
Hoogkwalitatief messing slangstuk met Aqua Stop voor de aanlsuiting van slangen met afmeting 3/4". Rubber anti-slip greep voor een optimaal gebruiksgemak en aansluiting. De Aqua Stop stopt de waterstroom als de slang en toebehoren worden afgekoppeld. Het nieuwe gamma hoogkwalitatieve messing slangstukken van Kärcher voor semi-professioneel gebruik in de tuin voor elke druk. Dit robuuste slangstuk is uiterst duurzaam en geschikt voor zwaar gebruik. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!
Kenmerken en voordelen
Aqua Stop
- Voor het veilig afkoppelen van toebehoren van de slang zonder morsen
Hoogkwalitatieve slangkoppeling in messing
- Robuustheid en duurzaamheid
Comfortabele rubberen ring op de handgreep
- Voor een eenvoudige bediening en een betere aansluiting
Geschikt voor 3/4'' slangen
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|3/4″
|Kleur
|koper
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|52 x 38 x 38
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
- Tuingereedschap en -uitrusting