D'un diamètre de 1/2" et d'une longueur de 50 m, le tuyau d'arrosage PrimoFlex® Premium de haute qualité est idéal pour l'arrosage d'endroits petits à grands et des jardins. Tuyau d'arrosage à 5 couches, antivrillage, à armature double brevetée assurant une excellente pression de cassure de 50 bars. Ce tuyau premium ne contient pas de phtalates, cadmium, baryum et plomb et ne nuit pas à la santé. La couche externe inaltérable et anti-UV protège le matériel, et une couche interne opaque évite la formation d'algues dans le tuyau. La plage de températures pour l'utilisation du tuyau est de -20 à 65° C. 18 ans de garantie. Les tuyaux d'arrosage Kärcher PrimoFlex® Premium de haute qualité sont durables, flexibles, antivrillage et conçus pour une utilisation facile. Nos tuyaux multicouche PrimoFlex® Premium contiennent des fibres tressées jaunes DuPontTM Kevlar®. Ce matériau est une caractéristique distinctive de nos tuyaux et souligne leur robustesse de même que leur excellente qualité.