Tuyau PrimoFlex Premium 1/2” 50 m
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Premium haute qualité (1/2"), 50 m. Armature double brevetée. Inoffensif pour la santé. Pression de cassure: 50 bars. Résiste aux températures de -20 à 65°C.
D'un diamètre de 1/2" et d'une longueur de 50 m, le tuyau d'arrosage PrimoFlex® Premium de haute qualité est idéal pour l'arrosage d'endroits petits à grands et des jardins. Tuyau d'arrosage à 5 couches, antivrillage, à armature double brevetée assurant une excellente pression de cassure de 50 bars. Ce tuyau premium ne contient pas de phtalates, cadmium, baryum et plomb et ne nuit pas à la santé. La couche externe inaltérable et anti-UV protège le matériel, et une couche interne opaque évite la formation d'algues dans le tuyau. La plage de températures pour l'utilisation du tuyau est de -20 à 65° C. 18 ans de garantie. Les tuyaux d'arrosage Kärcher PrimoFlex® Premium de haute qualité sont durables, flexibles, antivrillage et conçus pour une utilisation facile. Nos tuyaux multicouche PrimoFlex® Premium contiennent des fibres tressées jaunes DuPontTM Kevlar®. Ce matériau est une caractéristique distinctive de nos tuyaux et souligne leur robustesse de même que leur excellente qualité.
Caractéristiques et avantages
Garantie de 18 ans
- Longue durée de vie
5 couches
- Résistant aux nœuds
Pression de cassure 50 bars
- Robustesse garantie
Flexible extrêmement flexible et résistant aux cassures et aux rotations
- Pour une prise en main facile.
Haute résistance à la température de -20 à 65°C
- Robustesse garantie
Sans cadmium, baryum ni plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Longue durée de vie
Tuyau sans Phtalate
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Armature tressée utilisant la fibre DuPontTM KEVLAR®
- Grande résistance et haute qualité
Couche extérieure imperméable anti-UV
- Robustesse et longévité garanties
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″
|Longueur de flexible (m)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|7,9
|Poids emballage inclus (kg)
|7,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|390 x 390 x 170
DuPont™ et Kevlar® sont des marques déposées par E.I. du Pont de Nemours and Company.
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Potager
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage