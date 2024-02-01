Ne laissez pas le nettoyage vous rendre fou
Découvrez la solution pour un nettoyage en toute sérénité de votre sol intérieur.
Nettoyeurs vapeur & Balais vapeur
- Un nettoyage hygiénique sans aucun produit chimique
- Pour des surfaces dures telles que la pierre, le carrelage, le PVC ou le parquet stratifié
- Accessoires pratiques pour différentes surfaces
Nettoyeurs de sol
- Aspirateurs laveurs et nettoyeurs de sols
- Pour tous les types de sols, même les tapis
- Une autonomie de la batterie jusqu'à 45 minutes (idéal pour des surfaces jusqu'à 200 m2)
Autres solutions de nettoyage pour sols
- Nettoyeur de tapis et fauteuils
- Robots aspirateur laveur
- Aspirateurs balais