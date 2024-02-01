Ne laissez pas le nettoyage vous rendre fou

Découvrez la solution pour un nettoyage en toute sérénité de votre sol intérieur.

Nettoyeurs vapeur & Balais vapeur

  • Un nettoyage hygiénique sans aucun produit chimique
  • Pour des surfaces dures telles que la pierre, le carrelage, le PVC ou le parquet stratifié
  • Accessoires pratiques pour différentes surfaces
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Nettoyeurs de sol

  • Aspirateurs laveurs et nettoyeurs de sols
  • Pour tous les types de sols, même les tapis
  • Une autonomie de la batterie jusqu'à 45 minutes (idéal pour des surfaces jusqu'à 200 m2)
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Autres solutions de nettoyage pour sols

  • Nettoyeur de tapis et fauteuils
  • Robots aspirateur laveur
  • Aspirateurs balais