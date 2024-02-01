Maak je niet druk tijdens het kuisen
Ontdek de oplossing voor een eenvoudige reiniging van je vloer binnenshuis.
Stoomreinigers & Stoommops
- Een hygiënische reiniging zonder chemische middelen
- Geschikt voor harde vloeren zoals tegels, PVC, of laminaat
- Handige accessoires voor verschillende oppervlakken
Vloerreinigers
- Dweilen met of zonder stofzuigfunctie
- Voor alle soorten vloeren, zelfs tapijten
- Met een batterijduur tot 45 minuten (geschikt voor oppervlakken tot 200 m2)
Andere oplossingen voor vloerreiniging
- Zetel- en tapijtreinigers
- Robotstofzuiger met dweilfunctie
- Steelstofzuigers