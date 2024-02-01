Maak je niet druk tijdens het kuisen

Ontdek de oplossing voor een eenvoudige reiniging van je vloer binnenshuis.

Stoomreinigers & Stoommops

  • Een hygiënische reiniging zonder chemische middelen
  • Geschikt voor harde vloeren zoals tegels, PVC, of laminaat
  • Handige accessoires voor verschillende oppervlakken
Alle stoomreinigers ontdekken

Vloerreinigers

  • Dweilen met of zonder stofzuigfunctie
  • Voor alle soorten vloeren, zelfs tapijten
  • Met een batterijduur tot 45 minuten (geschikt voor oppervlakken tot 200 m2)
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Andere oplossingen voor vloerreiniging

  • Zetel- en tapijtreinigers
  • Robotstofzuiger met dweilfunctie
  • Steelstofzuigers