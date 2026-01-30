Aspirateur robot avec fonction balayage RVC 3
Le RVC 3 intelligent, doté d'une navigation LiDAR précise et d'une commande via l'application pratique, effectue un nettoyage systématique et entièrement autonome des tapis à poils courts et des sols durs, y compris à l'eau si nécessaire.
L'aspirateur robot intelligent RVC 3 se charge du nettoyage des sols et effectue un nettoyage systématique et autonome sur les sols durs et les tapis à poils courts. La saleté sèche est transportée de manière fiable dans le bac à poussières intégré grâce aux brosses principale et latérales ainsi qu'au composant d'aspiration. Si nécessaire, le RVC 3 effectue non seulement un nettoyage à sec, mais peut également effectuer un nettoyage humide et ainsi mieux retenir la poussière. Lorsque la capacité de la batterie diminue, le RVC 3 se recharge régulièrement et retourne toujours à sa station de recharge une fois son travail terminé. Grâce à l'appli, le RVC 3 est envoyé en exploration, ce qui lui permettra de créer automatiquement une carte des pièces par détection de l'environnement (LiDAR). Pour chaque pièce, il est possible de définir des paramètres de nettoyage individuels, par exemple les zones à aspirer, à laver ou à ne pas nettoyer. Des capteurs supplémentaires évitent à l'appareil de chuter, par exemple dans les escaliers. Le RVC 3 peut être démarré facilement via l'appli, à l'aide d'un programme individuel prédéfini ou en exerçant une pression sur un bouton de l'appareil. Si le robot de nettoyage a besoin d'aide, il le signale par sortie vocale dans de nombreuses situations.
Caractéristiques et avantages
Forte puissance d’aspirationAvec une puissance d'aspiration élevée de 15000 Pa, la plupart des types de saletés, y compris les grains de poivre, les cacahuètes et les flocons de céréales, s'éliminent efficacement. Quatre modes d'aspiration différents sont disponibles pour chaque tâche de nettoyage. Le nettoyage combiné avec les brosses principale et latérales garantit un nettoyage particulièrement efficace des sols dans toute la maison.
Brosses principale et latérales sans poilsLe RVC 3 Comfort dispose d'une structure spéciale au niveau du support de brosse qui empêche les cheveux de s'emmêler dans les brosses. Cela réduit les frais de maintenance pour l'utilisateur. La conception spéciale des brosses latérales empêche les cheveux de s'y emmêler. Une structure spéciale des dents du peigne empêche efficacement les cheveux de s'emmêler dans la brosse principale.
Navigation préciseGrâce à la navigation LiDAR rapide et solide, le robot scanne et cartographie les pièces avec précision, garantissant ainsi une orientation optimale pour des trajets de nettoyage fiables, même dans l'obscurité.
Lavage humide
- Pour des résultats encore meilleurs, le RVC 3 Comfort peut également effectuer un nettoyage à l'eau. Si nécessaire, utilisez l'unité de nettoyage avec lingette en microfibres, remplissez le réservoir d'eau propre et vous êtes prêt à commencer.
- Le robot peut être utilisé soit uniquement pour le nettoyage à sec, soit uniquement pour le nettoyage humide, soit pour les deux options combinées en mode de nettoyage combiné.
- Le réservoir de nettoyage 2 en 1 avec un bac à poussières de 240 ml et un réservoir à eau de 280 ml permet une utilisation facile et un changement rapide.
Capteur antichute
- Les capteurs antichute préviennent de manière fiable les chutes du RVC 3, par exemple au niveau des escaliers ou des paliers.
- Les capteurs scannent le sol. En cas de détection d'un palier important, la commande reçoit un signal et ordonne au robot de faire demi-tour.
Commande confortable de l'application avec WLAN
- L'application permet un ajustement individuel de nombreux paramètres.
- Commande et configuration mobiles du robot de nettoyage RVC 3 via l'appli. Même à distance.
- Fourniture d'informations sur l'état actuel de l'appareil et indication de la progression du nettoyage via l'application.
Protection des données et mises à jour
- En tant que fabricant basé en Allemagne, Kärcher attache une importance particulière à la protection des données et se conforme avec la plus grande diligence à toutes les dispositions légales locales en vigueur.
- L'ensemble de l'échange de données entre l'appli de votre smartphone et votre robot aspirateur avec fonction d'essuyage s'effectue via un cloud à l'aide de serveurs situés en Allemagne uniquement.
- Les mises à jour régulières améliorent et renforcent les performances de l’aspirateur robot et de l’application. De plus, la sécurité du système est ainsi adaptée en permanence aux exigences actuelles.
Cartographie précise avec de nombreuses possibilités d'ajustement
- L'application offre la possibilité d'enregistrer plusieurs cartes, par ex. pour différents étages.
- Il est possible de définir des zones à éviter et donc à ne pas nettoyer (par ex. arbre à chat, espace de jeu dans la chambre d'enfant ou obstacles impossibles à franchir pour le robot).
- Définition de zones sélectionnées qui, au besoin, bénéficieront par ex. de plusieurs passages, d'un nettoyage avec un mode d'aspiration plus intensif ou d'un lavage humide avec plus d'eau.
Ajustement des paramètres de nettoyage
- Définition de différents paramètres de nettoyage via l'application, individuellement pour les zones ou les pièces (par ex. puissance d'aspiration ou quantité d'eau, nombre de passages par surface).
- Fixation d'heures de nettoyage et création de plannings de nettoyage via l'application.
- Le RVC 3 démarre les trajets de nettoyage de manière autonome sur la base des échéances prédéfinies.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Durée de charge batterie (min)
|230
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Capacité de la batterie (Ah)
|2,6
|Autonomie par charge (min)
|130
|Rendement surfacique (en fonction du mode de nettoyage) (m²/h)
|45
|Bac à déchets 2 en 1 (ml)
|240
|Réservoir d'eau propre 2 en 1 (ml)
|280
|Puissance d’aspiration (Pa)
|max. 15000
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 67
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids aspirateur robot (avec unité de lavage et lingette) (kg)
|2,8
|Poids station de recharge (kg)
|0,7
|Poids emballage inclus (kg)
|4,7
|Hauteur aspirateur robot (mm)
|97
|Dimensions station de recharge (L x l x H) (mm)
|146 x 66 x 101
Inclus dans la livraison
- Brosse
- Brosse latérale: 1 x
- Filtres: 1 x
- Unité de lavage
- Bonnette: 1 x
- Bac à déchets 2 en 1 avec réservoir d'eau propre intégré
- Station de recharge
Équipement
- Nettoyage autonome
- Capteurs de chute
- Commande via application
- Connexion via WLAN
- Connexion via Bluetooth
- Smart Services / Features dans l'appli
- Réponse vocale
- Système de navigation laser (LiDAR)
- Temporisateur: plusieurs temporisateurs sont possibles
- Modes de nettoyage: Nettoyage à sec/ Nettoyage à l'eau/ Nettoyage combiné (eau et poussières)
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Moquettes à poils courts
