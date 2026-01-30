L'aspirateur robot intelligent RVC 3 se charge du nettoyage des sols et effectue un nettoyage systématique et autonome sur les sols durs et les tapis à poils courts. La saleté sèche est transportée de manière fiable dans le bac à poussières intégré grâce aux brosses principale et latérales ainsi qu'au composant d'aspiration. Si nécessaire, le RVC 3 effectue non seulement un nettoyage à sec, mais peut également effectuer un nettoyage humide et ainsi mieux retenir la poussière. Lorsque la capacité de la batterie diminue, le RVC 3 se recharge régulièrement et retourne toujours à sa station de recharge une fois son travail terminé. Grâce à l'appli, le RVC 3 est envoyé en exploration, ce qui lui permettra de créer automatiquement une carte des pièces par détection de l'environnement (LiDAR). Pour chaque pièce, il est possible de définir des paramètres de nettoyage individuels, par exemple les zones à aspirer, à laver ou à ne pas nettoyer. Des capteurs supplémentaires évitent à l'appareil de chuter, par exemple dans les escaliers. Le RVC 3 peut être démarré facilement via l'appli, à l'aide d'un programme individuel prédéfini ou en exerçant une pression sur un bouton de l'appareil. Si le robot de nettoyage a besoin d'aide, il le signale par sortie vocale dans de nombreuses situations.