De intelligente RVC 3 robotstofzuiger neemt de vloerreiniging uit handen door harde vloeren en laagpolige tapijten systematisch en zelfstandig te reinigen. Droog vuil wordt door de hoofd- en zijborstels en de zuigunit betrouwbaar naar het geïntegreerde stofreservoir getransporteerd. Indien nodig reinigt de RVC 3 niet alleen droog, maar kan hij ook licht vuil vochtig opnemen, waardoor stof effectiever wordt gebonden. Wanneer de accucapaciteit afneemt, laadt de RVC 3 zichzelf regelmatig op en keert na voltooiing van de werkzaamheden altijd terug naar het laadstation. De app stuurt de RVC 3 op verkenningstocht en maakt automatisch een kaart van de ruimtes door de omgeving te scannen (LiDAR). Per ruimte kunnen individuele reinigingsparameters worden ingesteld, zoals welke kamers droog, nat of helemaal niet gereinigd moeten worden. Extra sensoren voorkomen dat het apparaat bijvoorbeeld van de trap valt. De RVC 3 kan eenvoudig worden gestart via de app, met een vooraf ingesteld individueel schema of door op een knop op het apparaat te drukken. Als de schoonmaakrobot hulp nodig heeft, laat hij dit vaak via spraakuitvoer weten.