Robotstofzuiger met dweilfunctie RVC 3
De slimme RVC 3 met nauwkeurige LiDAR-navigatie en praktische app-bediening reinigt laagpolige tapijten en harde vloeren systematisch en volledig autonoom, indien nodig zelfs nat.
De intelligente RVC 3 robotstofzuiger neemt de vloerreiniging uit handen door harde vloeren en laagpolige tapijten systematisch en zelfstandig te reinigen. Droog vuil wordt door de hoofd- en zijborstels en de zuigunit betrouwbaar naar het geïntegreerde stofreservoir getransporteerd. Indien nodig reinigt de RVC 3 niet alleen droog, maar kan hij ook licht vuil vochtig opnemen, waardoor stof effectiever wordt gebonden. Wanneer de accucapaciteit afneemt, laadt de RVC 3 zichzelf regelmatig op en keert na voltooiing van de werkzaamheden altijd terug naar het laadstation. De app stuurt de RVC 3 op verkenningstocht en maakt automatisch een kaart van de ruimtes door de omgeving te scannen (LiDAR). Per ruimte kunnen individuele reinigingsparameters worden ingesteld, zoals welke kamers droog, nat of helemaal niet gereinigd moeten worden. Extra sensoren voorkomen dat het apparaat bijvoorbeeld van de trap valt. De RVC 3 kan eenvoudig worden gestart via de app, met een vooraf ingesteld individueel schema of door op een knop op het apparaat te drukken. Als de schoonmaakrobot hulp nodig heeft, laat hij dit vaak via spraakuitvoer weten.
Kenmerken en voordelen
Hoge zuigcapaciteitMet een krachtige zuigkracht van 15.000 Pa kunnen de meeste soorten vuil – zelfs peperkorrels, pinda's en ontbijtgranen – efficiënt worden verwijderd. Er zijn vier verschillende zuigmodi om uit te kiezen voor elke schoonmaaktaak. De gecombineerde reinigingswerking van de hoofd- en zijborstels zorgt voor een bijzonder effectieve vloerreiniging in het hele huis.
Haarvrije hoofd- en zijborstelDe RVC 3 Comfort heeft een speciale structuur op de borstelhouder die voorkomt dat haren verstrikt raken in de borstels. Dit vermindert de hoeveelheid onderhoud die de gebruiker moet uitvoeren. De speciaal gevormde zijborstel voorkomt dat haren erin verstrikt raken. Een speciale kamtandstructuur voorkomt effectief dat haren verstrikt raken in de hoofdborstel.
Nauwkeurige navigatieMet snelle, robuuste LiDAR-navigatie scant en brengt de robot de ruimtes nauwkeurig in kaart, wat zorgt voor de beste oriëntatie voor betrouwbare schoonmaakbeurten, zelfs in het donker.
Dweilen
- Voor nog betere reinigingsresultaten kan de RVC 3 Comfort ook nat reinigen. Gebruik indien nodig de dweilunit met een microvezeldoek, vul de verswatertank en u bent klaar om te beginnen.
- De robot kan worden gebruikt voor alleen droge reiniging, alleen natte reiniging, of beide opties samen in de gecombineerde reinigingsmodus.
- De 2-in-1 reinigingstank met een stofreservoir van 240 ml en een watertank van 280 ml is eenvoudig in gebruik en snel te verwisselen.
Valdetectiesensor
- De valsensoren voorkomen betrouwbaar dat de RVC 3 van bijvoorbeeld traptreden of afstapjes valt.
- De sensoren scannen de vloer. Als een grote diepte wordt gedetecteerd, ontvangt de controller een signaal dat de robot triggert om te draaien.
Handig bestuurd via de app
- Met de app kunnen veel instellingen worden aangepast aan individuele voorkeuren.
- Via de app kunt u de RVC 3-reinigingsrobot configureren en vanaf elke locatie bedienen. Zelfs als u niet thuis bent.
- Via de app is informatie beschikbaar over de huidige status van het apparaat en een display met de huidige reinigingsvoortgang.
Gegevensbescherming en updates
- Als fabrikant met hoofdzetel in Duitsland hecht Kärcher veel belang aan gegevensbescherming en ziet het er nauwlettend op toe dat aan alle toepasselijke wettelijke vereisten wordt voldaan.
- De volledige gegevensoverdracht tussen de app op uw smartphone en uw robotstofzuiger en -dweil verloopt via een cloud naar servers die zich uitsluitend in Duitsland bevinden.
- Regelmatige updates verbeteren en breiden de prestaties van de robotstofzuiger en app uit. Dit betekent ook dat de beveiliging van het systeem voortdurend wordt bijgewerkt om te voldoen aan de huidige specificaties.
Nauwkeurige mapping met veelzijdige aanpassingsopties
- De app kan meerdere plattegronden opslaan, b.v. voor meerdere verdiepingen.
- Het is mogelijk om zones te definiëren waar je niet wilt dat de robot gaat schoonmaken (bijv. speelplekken in kinderkamers of obstakels waar de robot niet omheen kan).
- Definitie van geselecteerde gebieden die meerdere keren moeten worden schoongemaakt, moeten worden gereinigd met een intensieve reinigingsmodus of moeten worden gedweild met meer water.
Aanpassing van de reinigingsparameters
- Definitie van verschillende reinigingsparameters in de app, voor individuele delen van kamers (bijv. zuigkracht of watervolume, aantal reinigingen per oppervlak).
- Via de app kun je schoonmaaktijden inplannen en schoonmaakplannen maken.
- De RVC 3 start zelfstandig met schoonmaken op basis van geplande datums en tijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Oplaadtijd batterij (min)
|230
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Autonomie van de batterij (Ah)
|2,6
|Looptijd batterij per oplaadbeurt (min)
|130
|Oppervlakteprestatie (afhankelijk van reinigingsmodus) (m²/u)
|45
|2-in-1 afvalcontainer (ml)
|240
|2-in-1 schoonwatertank (ml)
|280
|Zuigvermogen (Pa)
|max. 15000
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 67
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht robotstofzuiger (incl. dweilunit en microvezeldoek) (kg)
|2,8
|Gewicht basisstation (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,7
|Robotstofzuigerhoogte (mm)
|97
|Afmetingen laadstation (l x b x h) (mm)
|146 x 66 x 101
Inbegrepen bij levering
- Reinigingsborstel
- Zijborstel: 1 x
- Filters: 1 x
- Dweilunit
- Reinigingsdoek: 1 x
- 2-in-1 afvalcontainer inclusief schoonwatertank
- Laadstation
Uitvoering
- Autonome reiniging
- Anti-valsensoren
- Bediening via app
- Verbonden via WLAN
- Verbinding via Bluetooth
- Slimme services en functionaliteiten in de app
- Spraakuitvoer
- Lasernavigatiesysteem (LiDAR)
- Timer: Meerdere timers mogelijk
- Reinigingsmodi: Droogreiniging/ Nat reinigen/ Gecombineerde reiniging (nat en droog)
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt
Toebehoren
Onderdelen RVC 3
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.