Autolaveuse autonome à rouleau RVF 7 Comfort
Aspiration et lavage autonomes : la RVF 7 Comfort avec caméra et IA nettoie les sols durs et les tapis à poils courts tandis que la station multifonction ajoute encore à l'autonomie.
Faites l'expérience d'un nettoyage des sols sans effort avec la RVF 7 intelligente. Cette autolaveuse autonome innovante ne nettoie pas seulement les sols durs, mais également les tapis à poils courts, et ce, de manière entièrement autonome. Grâce à la navigation LiDAR intelligente, à la caméra et à la technologie IA, elle détecte les obstacles et navigue de manière fiable à travers toutes les pièces. Avec une puissance d'aspiration pouvant aller jusqu'à 10.000 pascals, elle élimine aisément la saleté dans le cadre du nettoyage à sec, tandis que la technologie éprouvée du rouleau garantit un excellent nettoyage humide. La station multifonction de la RVF 7 Comfort permet par ailleurs encore plus d'autonomie. Dès que l'eau propre vient à manquer ou que les réservoirs pour l'eau sale et les déchets secs sont pleins, la RVF 7 Comfort se rend automatiquement à la station. Celle-ci se charge de l'appoint d'eau propre ainsi que de l'élimination de l'eau sale et des déchets secs, et ce, sans aucune intervention. Commandez la RVF 7 Comfort confortablement depuis une application et profitez du temps libre gagné pendant qu'elle se charge de faire régner une propreté éclatante.
Caractéristiques et avantages
Technologie éprouvée des rouleauxLe rouleau rotatif est en permanence humidifié à l'eau propre et bien raclé après chaque rotation. Cela garantit un nettoyage humide hygiénique et efficace des sols durs.
Détection intelligente de la saletéLa RVF 7 Comfort détecte le degré d'encrassement, ajuste ensuite automatiquement les paramètres de nettoyage et assure ainsi un nettoyage efficace et en profondeur.
Caméra en direct avec accès à distanceVia l'application, l'utilisateur peut à tout moment accéder à la caméra en direct de sa RVF 7 Comfort connectée et ainsi surveiller son domicile lorsqu'il est en déplacement.
Navigation précise grâce au LiDAR et à l'intelligence artificielle
- Permet une détection rapide et précise des pièces, même dans l'obscurité. Ainsi, l'autolaveuse autonome n'est jamais désorientée et nettoie de manière fiable.
- Le capteur laser unique supplémentaire et la caméra intelligente détectent les objets de petite taille ou plats comme les chaussures, les chaussettes ou les câbles, qui restent invisibles pour le LiDAR.
- Lorsque le système à laser et à caméra détecte des obstacles, ces derniers sont ajoutés aux cartes qui peuvent être enregistrées.
Rouleau de lavage et brosse principale relevables avec fonction anti-enroulement de cheveux
- Lorsque la RVF 7 Comfort détecte de la saleté humide ou un liquide sur le sol, la brosse principale du nettoyage à sec est automatiquement relevée.
- Lorsque la RVF 7 Comfort détecte un tapis pendant le nettoyage humide, le rouleau de lavage est automatiquement relevé, protégeant ainsi le tapis de l'humidité (réglable individuellement dans l'application).
- La brosse principale est équipée d'un élément spécial anti-enroulement de cheveux, réduisant sensiblement l'enroulement des cheveux longs autour de la brosse et facilitant ainsi grandement leur retrait.
Système à deux réservoirs avec capteur intégré
- Le rouleau microfibres est en permanence humidifié avec l'eau provenant du réservoir d'eau propre tandis que l'eau sale est collectée dans un réservoir séparé. Pour des sols propres, à chaque lavage.
Station multifonction
- La station multifonction vide et remplit les réservoirs à eau et vide le bac à déchets secs de façon automatique. Ensuite, le robot reprend le nettoyage de manière autonome.
- Après chaque trajet de nettoyage, le rouleau de lavage est automatiquement nettoyé à l'eau chaude puis séché à l'air chaud.
Changement de mode en appuyant sur un bouton
- Changement facile et rapide du mode de nettoyage en appuyant sur un bouton directement sur l'appareil ou la station multifonction ; l'utilisation est intuitive, pratique et possible sans l'application.
Rouleau lavable en machine
- Le rouleau de lavage est lavable en machine jusqu'à 60 °C. Ainsi, même les salissures tenaces qui se sont incrustées dans le rouleau microfibres au fil du temps peuvent être éliminées efficacement.
- Option supplémentaire pour le nettoyage du rouleau microfibres, outre le nettoyage dans la station multifonction.
Commande pratique via l'application
- Réglage individuel des paramètres de nettoyage : création de cartes pour différents étages, configuration de zones interdites, nommage des pièces, définition des heures de nettoyage et bien plus encore.
- La puissance d'aspiration, la consommation d'eau et d'autres paramètres de nettoyage peuvent être définis individuellement pour chaque pièce.
- L'avancement du nettoyage est visible en continu et des rapports de nettoyage détaillés peuvent être consultés.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Durée de charge batterie (min)
|230
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension de la batterie (V)
|14,4
|Capacité de la batterie (Ah)
|5,2
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 67
|Puissance d’aspiration (Pa)
|max. 13000
|Réservoir d'eau propre (ml)
|300
|Réservoir d'eau sale (ml)
|130
|Bac à déchets (ml)
|250
|Autonomie par charge (min)
|150 (aspiration)
|Rendement surfacique (m²)
|160 (aspiration) / 60 (aspiration et lavage)
|Réservoir à eau propre station multifonction (l)
|3
|Réservoir à eau sale station multifonction (l)
|2,4
|Sac filtrant station multifonction (l)
|4
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Dimensions robot (L x l x H) (mm)
|105
|Diamètre robot (mm)
|360
|Dimensions station multifonction (L x l x H) (mm)
|450 x 400 x 520
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|5,6
|Poids emballage inclus (kg)
|20,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|350 x 350 x 105
Inclus dans la livraison
- Brosse
- Détergents: Nettoyage des sols Universal RM 536, 500 ml, Foam Stop neutral, 2 x 30 ml
- Bac à déchets
- Nombre de sacs filtrants: 2 Pièce(s)
- Brosse latérale: 4 x
- Unité de lavage
- Rouleau microfibre: 2 Pièce(s)
- Filtres: 2 x
- Outil de nettoyage
- Réservoir d'eau propre
- Réservoir d'eau sale
- Station multifonction
- Plaque de protection du sol/de stationnement
Équipement
- Capteurs de chute
- Nettoyage autonome
- Détection de la saleté IA
- Détection des obstacles IA
- Caméra en direct
- Capteur de moquette
- Commande via application
- Connexion via WLAN
- Connexion via Bluetooth
- Smart Services / Features dans l'appli
- Réponse vocale
- Système de navigation laser (LiDAR)
- Temporisateur: plusieurs temporisateurs sont possibles
- Mode nettoyage à sec
- Mode de nettoyage combiné (eau et poussières)
- Nettoyage autonome: Eau chaude
- Séchage autonome de la serpillière: Chaud
- Remplissage automatique du réservoir
- Vidage automatique du réservoir
- Vidage automatique de la poussière
- Balayage au plus près des bords
- Brosse de nettoyage relevable
- Serpillière relevable
- Matériau sac filtrant: Non tissé
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Pour les moquettes à poils courts
Accessoires
Piéces détachées RVF 7 Comfort
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.