Printemps, été, automne ou hiver – la nouvelle balayeuse S 6 Twin de Kärcher convient pour le nettoyage autour de la maison et dans le jardin tout au long de l'année. Elle est efficace : grâce à son rouleau de balayage puissant, à ses 2 brosses latérales et à sa largeur de balayage totale de 860 millimètres, elle balaie aisément des superficies jusqu'à 3 000 m² en une heure. Elle est ergonomique : le guidon se règle facilement en 2 positions sans avoir à se pencher et offre ainsi un ajustement optimal à la taille de l'utilisateur respectif. Et elle est propre : les déchets balayés sont amenés directement dans le réservoir à déchets d'une contenance de 38 litres qui peut être vidé sans se salir les mains. Autre atout : le réglage en hauteur supplémentaire de la brosse latérale qui permet une adaptation de la pression de contact à tous les déchets balayés et par conséquent un résultat de balayage optimal. En outre, la S 6 Twin peut être repliée entièrement en toute simplicité grâce à une surface d'appui sur le cadre et rangée avec un encombrement minimal. Grâce à la fixation sans outils de la brosse latérale, la balayeuse est prête à l'emploi en un clin d'œil.