HOME LINE
Découvrez comment Kärcher peut faire la différence dans votre maison. Avec sa vaste gamme de solutions de nettoyage exclusives pour la maison, tels que les nettoyeurs vapeur pour un sol 100% propre et les nettoyeurs de vitres qui vous facilitent la vie. De plus, Kärcher propose un large assortiment d’autres d’appareils pour toutes les tâches ménagères ; le nettoyeur pour sols durs, le balai électrique, l'aspirateur et l'appareil d'injection/extraction… Tous ces appareils fournissent un travail d'excellente qualité dans la maison. Facilitez-vous la vie grâce à Kärcher !
La vie à la maison.
Le quotidien peut parfois être très tumultueux. Et ce, que l'on vive seul, à deux ou au sein d'une grande famille. Nous voulons tous profiter de la vie et partager de bons moments. En même temps, nous avons des exigences élevées à satisfaire en termes de propreté, d'hygiène, de rapidité et d'efficacité du nettoyage.
Grâce à plus de 75 ans d'expérience et à notre expertise dans le domaine du nettoyage, nous développons les appareils jaunes Kärcher très appréciés qui font déjà partie de la famille depuis longtemps, tant au jardin que dans la maison. Mais désormais, avec la serie Home Line, nous mettons aussi à disposition des ménages des solutions de nettoyage de première qualité qui facilitent la vie de famille au quotidien. Leur design élégant et leur maniement aisé vous permettent d'obtenir des résultats de nettoyage parfaits en un tournemain.
Juste ce petit peu plus.
La Kärcher Home Line a été présentée pour la première fois au public en septembre 2010 lors du salon IFA de Berlin. La gamme puissante est disponible en exclusivité dans les magasins d'électronique et se compose de divers appareils pour le nettoyage à la vapeur, l’injection-extraction et l'aspiration, le nettoyage des sols durs et le balayage. Les produits (blancs) Home Line se distinguent en termes de prix et d'accessoires par rapports aux produits jaunes.
Nettoyeurs vapeur
La solution de nettoyage fiable qui agit en profondeur. Les nettoyeurs vapeur de Kärcher sont réellement polyvalents et résolvent presque tous les problèmes de nettoyage en un tournemain.
Window Vac
Le Window Vac de Kärcher est un système de nettoyage de vitres unique au monde garantissant des résultats de nettoyage rapides et limpides.
Balais électriques
Grâce à sa technologie innovante qui permet de changer la brosse en un clin d'œil, le balai électrique de Kärcher est l'appareil idéal pour le nettoyage rapide et confortable des tapis et des sols durs.
Aspirateurs poussières avec filtration par eau
Kärcher apporte désormais un coup de fraîcheur à tous ceux qui tiennent à un maximum de propreté et à la pureté de l'air ambiant : le nouvel aspirateur poussières avec filtration par eau.
Aspirateurs poussières
Le premier aspirateur intelligent : avec Kärcher, l'aspiration devient ultrarapide et se transforme en un jeu d'enfant grâce aux nombreux équipements de confort.
Appareils d'injection/extraction
Les appareils d'injection/extraction de Kärcher sont des outils idéaux lorsqu'il s'agit de nettoyer les tapis en profondeur - avec adaptateur sols durs en série.
Floor Cleaner
Cet appareil de Kärcher aussi puissant que doux nettoie toutes les surfaces dures de l'habitation depuis la cuisine jusqu'à la salle de bains. L'eau sale est immédiatement aspirée.