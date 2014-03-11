HOME LINE
Ervaar hoe Kärcher in huis het verschil maakt. Kärcher heeft ook voor thuis een compleet assortiment exclusieve reinigingsoplossingen voor alle reinigingstaken. Bekend zijn vooral de stoomreinigers en Window Vac, maar ook de accu-rolveger, stofzuiger, vloer-/tapijtreiniger en schrobmachine leveren in het huishouden goed werk. Probeer het zelf!
Thuis in het leven.
Het dagelijkse leven kan behoorlijk chaotisch zijn. Of u nu alleen woont, samen of in een gezin met kinderen. We willen van het leven genieten en samen leuke dingen doen, maar we vinden een hygiënische leefomgeving die snel en efficiënt kan worden gereinigd, ook zeer belangrijk.
Met méér dan 75 jaar ervaring en onze grote expertise op het gebied van reiniging ontwikkelen we niet alleen de populaire gele Kärcher apparaten die in huis en tuin al lang bij de familie horen, maar we bieden ook de Home Line met eersteklas reinigingsoplossingen voor dagelijks gebruik in huis. Met een combinatie van verfijnd design en eenvoudige bediening, maken ze in een handomdraai perfect schoon.
Net dat tikkeltje meer.
Het Kärcher Home Line assortiment werd in september 2010 op de elektronicabeurs IFA in Berlijn voorgesteld aan het grote publiek. Het hoogwaardige assortiment bestaat uit verschillende apparaten voor stoomreiniging, tapijt- en vloerreiniging, stofzuigen, schrobben en boenen. De (witte) Home Line producten onderscheiden zich qua prijs en accessoires van de gele producten.
Stoomreinigers
De betrouwbare reinigingsoplossing met dieptewerking. Stoomreinigers van Kärcher zijn echte multitalenten en lossen vrijwel alle reinigingsproblemen in een handomdraai op.
Window Vac
De Window Vac van Kärcher – een uniek vensterreinigingssysteem – zorgt snel voor stralend schone ramen.
Accu-rolveger
Met de innovatieve technologie voor het wisselen van borstels zijn de accu-rolvegers van Kärcher ideaal voor het snel en comfortabel reinigen van tapijten en harde vloeren.
Stofzuiger met waterfilter
Voor iedereen die staat op blinkend schoon en zuivere kamerlucht, heeft Kärcher het antwoord: de nieuwe stofzuigers met waterfilter.
Stofzuigers
De eerste slimme stofzuiger: dankzij talrijke handige functies gaat stofzuigen met Kärcher opmerkelijk snel en gemakkelijk.
Vloer-/tapijtreinigers
Vloer-/tapijtreinigers van Kärcher zijn de ideale hulp in de huishouding als tapijten grondig tot in de porieën moeten worden gereinigd. Standaard met opzetstuk voor harde vloeren.
Floor Cleaner
Deze Kärcher machine reinigt alle harde oppervlakken in woonruimten, keuken of badkamer net zo krachtig als behoedzaam. Vuil water wordt direct opgezogen.