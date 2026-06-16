Le coupe-bordure fonctionnant sur batterie LTR 36-33 Battery Set est le concentré de puissance par excellence parmi les coupe-bordures. Sa puissance peut être adaptée en continu au domaine d'application respectif. Grâce au fil de coupe torsadé, une coupe extrêmement précise est possible. Et le réajustement automatique du fil garantit une longueur idéale du fil à tout moment. Le diamètre de coupe se règle également afin de faciliter davantage l'accès aux recoins et passages étroits. Avec sa deuxième poignée souple et sa sangle d'épaule, le coupe-bordure à batterie permet un travail qui ménage le dos et les forces tout en évitant d'abîmer accidentellement les fleurs et les arbres grâce à l'étrier de protection des plantes dépliable. Une batterie et un chargeur rapide sont inclus.