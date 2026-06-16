Coupe-bordure à batterie LTR 36-33 Battery Set
Un concentré de puissance qui ne laisse aucune chance aux graminées et herbes sauvages tenaces : le coupe-bordures sans fil réglable en continu LTR 36-33 Battery fourni sous forme de kit avec batterie et chargeur rapide.
Le coupe-bordure fonctionnant sur batterie LTR 36-33 Battery Set est le concentré de puissance par excellence parmi les coupe-bordures. Sa puissance peut être adaptée en continu au domaine d'application respectif. Grâce au fil de coupe torsadé, une coupe extrêmement précise est possible. Et le réajustement automatique du fil garantit une longueur idéale du fil à tout moment. Le diamètre de coupe se règle également afin de faciliter davantage l'accès aux recoins et passages étroits. Avec sa deuxième poignée souple et sa sangle d'épaule, le coupe-bordure à batterie permet un travail qui ménage le dos et les forces tout en évitant d'abîmer accidentellement les fleurs et les arbres grâce à l'étrier de protection des plantes dépliable. Une batterie et un chargeur rapide sont inclus.
Caractéristiques et avantages
Concentré de puissanceLe coupe-bordures puissant permet aussi de venir à bout des herbes hautes et des herbes sauvages tenaces.
Système de coupe efficaceLe fil de coupe permet d'atteindre facilement les recoins et passages étroits du jardin. Le fil torsadé garantit une coupe précise et un fonctionnement très silencieux.
Réglage en continu de la vitesseRéglage de la puissance en fonction des besoins du domaine d'application respectif.
Étrier de protection des plantes pratique
- Évite d'abîmer les plantes, lors de la taille le long des parterres de fleurs, ou les arbres.
Diamètre de coupe réglable
- Diamètre de coupe ajustable en 3 niveaux. Idéal pour les recoins et les passages étroits.
Conception ergonomique
- La deuxième poignée souple offre une prise en main agréable, même lors des sessions de taille prolongées.
- Avec une sangle d'épaule pratique pour un travail confortable tout en ménageant ses forces.
Prolongement automatique du fil
- Grâce au réajustement automatique, le fil présente toujours une longueur parfaite.
Manche divisible
- Pour un transport facile et un rangement peu encombrant.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Utilisation optionnelle de lames de débroussailleuse
- Idéal pour les tâches particulièrement exigeantes telles que le désherbage.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Diamètre du cercle de coupe (cm)
|28 - 33
|Outil de coupe
|Tête de fil
|Réajustement du fil
|automatique
|Forme du fil
|tourné
|Diamètre du fil (mm)
|2
|Réglage de la vitesse
|oui
|Régime (tr/min)
|7000
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|2,5
|Puissance par charge de batterie¹⁾ (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|48 / 78
|Courant de charge (A)
|2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,7
|Poids emballage inclus (kg)
|5,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1485 x 348 x 347
¹⁾ Bordure de pelouse
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 36 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: Chargeur rapide 36 V Battery Power (1 pièce)
- Sangle d'épaule
Équipement
- Bobine de fil
- Étrier de protection des plantes
- Poignée supplémentaire
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse
Accessoires
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées LTR 36-33 Battery Set
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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