Agent d‘entretien des parquets vitrifiés/stratifiés/en liège RM 531, 1l

Entretien et protection optimale pour parquets vitrifiés, stratifiés et sols en liège. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.