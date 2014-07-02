Parquet stratifié, parquet scellé ou liège
Notre produit d'entretien pour les parquets vitrifiés, stratifiés et en liège est le choix optimal pour l'entretien et la protection de vos sols. Ce produit d'entretien élimine les marques, renouvelle la couche protectrice et donne au sol une belle brillance. Ce produit est compatible avec la polisseuse de sol Kärcher qui nettoie les sols facilement et rapidement. Sa forme triangulaire est spécialement conçue pour polir les coins et possède de nombreuses autres fonctions.
Notices d'utilisation
- Laissez vos sols traités sécher pendant 24 heures
- Ne pas utiliser d'eau
- Ne pas déplacer les meubles
- Ne pas marcher sur le sol avec des chaussures
- Conservez ce produit d'entretien dans un endroit à l'abri du gel.
Les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher sont le complément idéal du nettoyage
Associés à des produits de nettoyage spécialement formulés pour des tâches spécifiques, les appareils de nettoyage Kärcher offrent des performances maximales. Notre gamme de produits comprend un large choix de produits de nettoyage pour toutes les tâches de nettoyage dans la maison et le jardin. Nous accordons une grande importance à l'écologie et à la conservation des ressources lors du développement et de la production de nos produits de nettoyage et d'entretien. Les produits d'entretien, spécialement développés pour nos appareils Kärcher, garantissent non seulement des résultats de nettoyage optimaux, mais permettent également d'économiser de l'eau, du temps et de l'énergie.