Parquet stratifié, parquet scellé ou liège

Les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher sont le complément idéal du nettoyage

Associés à des produits de nettoyage spécialement formulés pour des tâches spécifiques, les appareils de nettoyage Kärcher offrent des performances maximales. Notre gamme de produits comprend un large choix de produits de nettoyage pour toutes les tâches de nettoyage dans la maison et le jardin. Nous accordons une grande importance à l'écologie et à la conservation des ressources lors du développement et de la production de nos produits de nettoyage et d'entretien. Les produits d'entretien, spécialement développés pour nos appareils Kärcher, garantissent non seulement des résultats de nettoyage optimaux, mais permettent également d'économiser de l'eau, du temps et de l'énergie.